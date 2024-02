Striscione a Barone l’ultimo di tanti: cresce il dissenso a Firenze

Due giorni fa, in piena sera, un sostenitore della Fiorentina ha tentato di appendere al cancello della tribuna autorità del Franchi uno striscione critico nei confronti della società viola (in particolare rivolto al dg Joe Barone ). Tuttavia, come scrive il Corriere dello Sport, è scesa in campo la Digos che ha interrotto l’azione dimostrativa del cinquantenne. Le ragioni del provvedimento delle forze dell’ordine, intervenute perché contattate dalla security, sono da attribuire esclusivamente al divieto in vigore di affissione dei manifesti e non certo al loro contenuto.

Malumore

Detto questo, l’episodio appena raccontato non è che un ennesimo indizio del malumore sempre più diffuso all'interno della tifoseria nei riguardi della dirigenza gigliata. Nel 2024 si tratta già della quarta espressione di dissenso, anche se in questo caso individuale e non collettiva. La fiducia nella squadra continua a non venire meno, tanto più dopo gli incontri costruttivi fra Vincenzo Italiano e la curva Fiesole dei quali ha parlato lo stesso allenatore nei giorni scorsi. Non si può dire lo stesso, però, dei rapporti tra tifosi e società, anche se l'obiettivo comune rimane ovviamente quello di uscire - se possibile in tempi brevi - dal tunnel in cui la Fiorentina è entrata da ormai inizio 2024.