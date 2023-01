Stasera al Pentasport nuovo appuntamento con Marco Bucciantini

Si inaugura stasera al Pentasport un nuovo spazio che diventerà poi un appuntamento fisso ogni giovedì. Dalle 19 circa ci sarà il filo diretto con Marco Bucciantini, opinionista di "Radio Bruno" e volto noto anche della tv nazionale. Per gli ascoltatori la possibilità di intervenire in diretta allo 055 662223 oppure interagire via whatsapp al 347 5551285. Nelle settimane in cui la Fiorentina scenderà in campo il giovedì, l'appuntamento con Bucciantini slitterà al venerdì.