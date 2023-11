Spalle al muro, la Viola non ha mai fallito. Ma Italiano è vicino al baratro

Dicono che la vera forza non stia nel non cadere, ma nel sapersi rialzare. Per questo la partita di oggi pomeriggio per la Fiorentina è uno di quegli incroci che possono decidere una stagione. Da una parte la ripartenza, dall’altra un baratro mai conosciuto da quando è arrivato Vincenzo Italiano. Con questo allenatore infatti i viola (reduci dai tre ko con Empoli, Lazio e Juventus) non hanno mai perso quattro partite di fila in campionato. Anzi. Molto spesso, proprio nei momenti più difficili, hanno saputo tirar fuori il meglio di sé. Certo, non sarà semplice. Contro la squadra probabilmente più in forma del campionato, in serie positiva da dieci gare consecutive (una sola sconfitta, alla prima col Milan), e con la terza miglior difesa della serie A con soli 8 gol subiti. Lo riporta il Corriere Fiorentino.