Sottil, la mazzata proprio sul più bello: adesso il recupero con calma

Rimasto a digiuno per più di quattro mesi (l’ultima rete risaliva al 6 dicembre nel match di Coppa Italia col Parma) Riccardo Sottil nel giro di cinque giorni ha firmato due capolavori in fotocopia, con quel destro a rientrare che tante volte il mister (e il dg Barone) gli avevano chiesto di provare. Per lui insomma sembrava essere arrivato davvero il momento della svolta ma purtroppo, esattamente come l’anno scorso, proprio sul più bello è arrivata la mazzata. Una «frattura scomposta del terzo distale della clavicola» sinistra che significa stagione finita. «Vivo per questi momenti, li ho sempre sognati, che serata fantastica — ha scritto ieri in un post su Instagram — purtroppo per queste ultime partite non potrò essere presente e questo mi provoca un enorme vuoto dentro. Fortunatamente il recupero sarà veloce e poi sarò di nuovo pronto a rivivere momenti così. Per me sarà un’ulteriore Rinascita. Adesso ci aspetta il secondo round per provare a fare qualcosa di magico. Grazie a tutti dei messaggi, un abbraccio». Un messaggio di fiducia prima di sottoporsi (nel pomeriggio) all’intervento chirurgico. Con lui anche babbo Andrea che, proprio in queste settimane, lo aveva raggiunto a Firenze per dargli fiducia e supporto. Per lui adesso un programma di recupero che comunque, vista la chiusura dell’annata ormai alle porte, potrà seguire con calma. Lo riporta il Corriere Fiorentino.