Sottil e la strada per il recupero. L’esterno punta la Supercoppa

Riccardo Sottil punta al rientro in campo per la prossima Supercoppa. Oggi l'esterno si sottoporrà agli esami strumentali

Il Corriere Dello Sport oggi in edicola fornisce un aggiornamento sulle condizioni di Riccardo Sottil, l'esterno offensivo viola alle prese con un infortunio. Archiviate le (brevi) festività all'orizzonte c'è l'esame Sassuolo e fra i forfait ci sarà sicuramente quello del giocatore uscito anzitempo dalla gara col Torino per un problema ai flessori. Esami previsti per oggi, ma tutto fa presagire che non ci sarà per Reggio Emilia e probabilmente nemmeno contro il Bologna in Coppa Italia.