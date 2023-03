Sirigu e quel sogno interrotto: un bruttissimo colpo per l’entusiasmo

"Un bruttissimo colpo" - così Il Tirreno descrive l'infortunio occorso ieri a Salvatore Sirigu. Il KO è una vera mazzata sull'entusiasmo del 36enne ex Paris Saint Germain e Torino. Lasciata Napoli a gennaio, è arrivato con la voglia di tornare protagonista, per rimettersi in gioco nella Fiorentina. Sirigu aveva già cominciato a comporre l'obiettivo: prima il debutto nel ritorno dei 16esimi di Conference contro il Braga. Poi il bis in campionato nella trasferta di Cremona. Ieri, purtroppo, il grave infortunio ha interrotto i piani. I compagni, l'allenatore e la società si sono stretti tutti intorno a Sirigu per sostenerlo in questo difficile momento.