Sicurezza, divieti, fan zone. Tutto ciò che c’è da sapere in vista di Atene

La Nazione parla dei primi arrivi ad Atene dei tifosi viola. Qualcuno infatti arriverà oggi in Grecia, probabilmente coloro che hanno scelto il traghetto, o scali più lunghi. Mentre la maggior parte arriverà domani, o direttamente mercoledì. Il quotidiano mette a disposizione alcune informazioni da sapere.

Il Fan Festial della Uefa sarà a Piazza Kotzia, dalle 10 alle 22, mentre il giorno della finale le attività si fermeranno alle 18. Le attività saranno numerose, e gratuite, come il selfie con la coppa, oppure partecipare al dj set. La Uefa ha annunciato alcune regole da rispettare. Servirà un documento originale, la maglietta della propria squadra, o contenente i colori sociali. niente borse con le dimensioni che superano il formato A4. Il power bank è accetto, ma solo di piccole dimensioni. Non sarà consentito di fumare, e sarà allestita una fan zone per entrambe le formazioni. La zone dei tifosi viola è quella nella zona nord, all'Oaka. La fan zone è distante 9km dallo stadio, e con la navetta messa a disposizione la durata del tragitto è di 20 minuti. I tifosi dell'Olympiacos saranno nella zone del Pireo, a sud della città