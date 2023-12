Si, ma dove si gioca? Le soluzioni rimaste alla Fiorentina

Dove giocherà la Fiorentina? Sembra ormai fallita la soluzione Empoli, ora si parla di Pisa, Modena o Cesena. Soluzioni che, chilometri a parte, possono essere adatte alle partite di campionato ma sono tutte da valutare, ad esempio, per l’Europa. A proposito di lavori: il piano a cui sono agganciati i fondi percepiti da Palazzo Vecchio (al momento sono 151 milioni di euro) per il rifacimento del Franchi impone che le ruspe del raggruppamento temporaneo di imprese guidato da Cobar e Sac che si è aggiudicato l’intervento, si muovano entro il prossimo marzo. Il Comune aveva programmato di iniziare già ora a gennaio, con la demolizione delle parti di curva Ferrovia che sono state realizzate in occasione del restyling effettuato prima dei mondiali di Italia ’90.Questo, com’era previsto, comporterà una riduzione della capienza complessiva dello stadio. Già in sede di campagna abbonamenti, i posti del settore Ferrovia non erano stati messi in vendita proprio in previsione dell’inizio dell’intervento.