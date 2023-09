Una brutta scena raccontata da chi l'ha vissuta in prima persona. Ci saranno probabilmente dei provvedimenti

Una residente di Campo di Marte si è trovata ieri nel bel mezzo di uno scontro tra tifoserie mentre era in compagnia del suo bambino piccolo. Come testimoniato da Chiara a qualcuno dall’Austria ha deciso di venire a Firenze con la propria auto: i residenti si dicono esasperati dalle condizioni che si creano quando gioca la Fiorentina, non sono esclusi daspo.