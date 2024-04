Più dell’ultimo appuntamento europeo, quello con il Maccabi Haifa, ma meno dell’ultima semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Tempi magri per il botteghino viola che in vista del ritorno al Franchi dei quarti di finale di Conference League con il Viktoria Plzen, giovedì alle 18.45, non registra corse al biglietto. Mentre stasera col Genoa sono attesi circa 24 mila spettatori, per giovedì sera la prevendita è ancora ferma a quota 11 mila tagliandi. Colpa dell’orario che non favorisce chi a quell’ora sarà a lavorare, ma pure di un momento in cui la tifoseria non sembra troppo entusiasta dei risultati della squadra di Italiano oltre che di una competizione, la Conference League, che anche l’anno scorso non aveva registrato nessun sold out al Franchi nemmeno nelle ultime battute del torneo. Diverso il discorso per i sostenitori cechi che a fine gara hanno festeggiato con la squadra lo 0-0 finale, tanto più alla luce della scelta del club di prorogare fino a ieri la vendita dei biglietti per il settore ospiti dello stadio fiorentino. Lo riporta il Corriere Fiorentino.