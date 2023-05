Salutare il Franchi nel migliore dei modi: Firenze non abbassa la testa

La finale di Conference League si avvicina, ma la Fiorentina ha più di un motivo per non snobbare la gara di stasera contro la Roma al Franchi

La Fiorentina oggi saluta il Franchi e sarà l’occasione per rinnovare quel patto fortissimo tra squadra e tifosi stipulato dopo la vittoria sull'Udinese, prima della finale di Coppa Italia e soprattutto dopo la sconfitta, nell'ora più amara. L'abbraccio della curva è la conferma che Firenze non ha intenzione di abbassare la testa. Italiano vuole la vittoria contro una Roma rimaneggiatissima e con la testa alla sua finale di mercoledì per chiudere la stagione casalinga nel migliore dei modi e per provare, con due successi nelle ultime due partite, a portarsi a soli sei punti dalla classifica finale della scorsa stagione. Che però non aveva il peso dell'impegno europeo.