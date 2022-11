Ritiro estivo, il caldo impone fuga sull’Amiata? Ipotesi al vaglio

Non sarebbe una novità per la Fiorentina

La Nazione parla del prossimo ritiro estivo della Fiorentina, da svolgere tra centro sportivo e tornei in tournée in giro per il mondo, come quello che verrà disputato a fine dicembre, una sorta di antipasto. Eppure, il caldo torrido potrebbe imporre prima o poi una fuga sull'Amiata, dove la squadra viola ha già lavorato in passato, con Trapattoni e Malesani. Ipotesi al vaglio, anche se la soluzione preferita e predefinita è quella del Viola Park.