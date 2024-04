Risalita in campionato: adesso il calendario sorride alla Fiorentina

Per far meglio servono almeno 14 punti nelle prossime 8 e ciò significa passare dagli attuali 1,43 di media a gara a 1,75. Difficile, ma non impossibile.

Una strada che d’ora in poi si farà teoricamente più agevole: Genoa, Salernitana, Sassuolo, Verona, Monza, Napoli e Cagliari, più il recupero con l’Atalanta. Sei impegni sulla carta abbordabili, e gli ultimi due scontri diretti. Un rettilineo finale nel quale i viola non potranno più permettersi errori sperando, nel frattempo, che le altre frenino. Ad oggi comunque la squadra di Italiano ha raccolto un punto in più (con una partita giocata in meno) rispetto allo scorso campionato quando, alla fine, chiuse a quota 56. Per far meglio servono almeno 14 punti nelle prossime 8 e ciò significa passare dagli attuali 1,43 di media a gara a 1,75. Difficile, ma non impossibile. Lo riporta il Corriere Fiorentino.