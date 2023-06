Rilancio da 10 e lode: Castrovilli e la Fiorentina alla prova del rinnovo

Il Corriere Fiorentino si concentra su Gaetano Castrovilli. Il quotidiano scrive che tra il giocatore e la Fiorentina sono in corso prove di rinnovo del contratto che scadrà nel 2024. Quindi, in teoria, tra poco più di sei mesi sarebbe libero di firmare con qualsiasi squadra e lasciare Firenze a parametro zero. Uno scenario inquietante ma che per fortuna, nonostante sia lui ad avere il coltello dalla parte del manico, non è assolutamente nei pensieri del giocatore. Sia lui che il suo entourage infatti, hanno già fatto sapere alla società di voler arrivare ad un accordo, e di non aver nessuna intenzione di forzare la mano. Le premesse insomma, considerando che «i matrimoni si fanno in due», sono più che positive. Certo, ciò non significa che la strada sia spianata, ma il fatto che da parte di Gaetano ci sia la volontà di rinnovare non è questione di poco conto.