Ricci, la concorrenza aumenta. Ma i viola hanno un asso nella manica

Fra i (tanti) profili monitorati dalla Fiorentina a centrocampo non è tramontato quello più roseo in ottica futura: quel Samuele Ricci dell’Empoli (SCHEDA) che dopo l’ottima stagione in azzurro ha sempre più estimatori. Fra due giorni compirà 20 anni e per lui c’è la fila. Ne torna a parlare Repubblica questa mattina, sottolineando però come l’interesse dei viola sia ancora il primo della lista. Prima del lockdown i discorsi erano infatti molto ben avviati con il club del Presidente Corsi, ma ora la schiera delle concorrenti si è infoltita: c’è anche il Borussia Dortmund dall’estero, oltre al Napoli in A.

Ma Pradè ha qualche asso nella manica per convincere il club empolese: in primis il giovane Zurkowski, reduce da un ottimo prestito e voglioso di rimanere in azzurro (così come il club di tenerlo), ma anche altri giocatori come Terzic, Gori e Ranieri. Il DS Accardi sta monitorando proprio questi profili e due giorni fa c’è stato proprio un incontro con la dirigenza viola per approfondire il tema. Il mercato viola può finalmente cominciare.

