Repubblica: “Un finale hollywoodiano per una stagione pazza”

" Un finale hollywoodiano per una stagione pazza ": è il titolo dell'articolo di Stefano Cappellini per la rubrica " Il cubo di Kubik " pubblicata su Repubblica Firenze. Riportiamo una parte del pezzo:

"Sembrava la sceneggiatura di un film hollywoodiano, quello dove al protagonista ne succedono di tutti i colori e poi, colpo di scena, tutto va a posto nell’ultima scena. Il gol di Nzola è stato questo, dopo la misteriosa sparizione e un anno di stenti assoluti. C’è ancora qualcosa di magico in questa Fiorentina che soffre, le prende, le ridà e alla fine è ancora lì, a un passo da qualcosa di clamoroso, la seconda finale europea consecutiva. Certo resta la maledizione di partite dominate e poi vinte di un nulla,e magari anche perse. Il Bruges è andato via da Firenze con un tiro e mezzo e due gol. Pazienza, ormai è prendere o lasciare, alcuni difetti questa squadra non riesce più a correggerli, si può solo sperare di farne uno in più degli avversari, con la consolazione e la speranza che in Belgio basterà anche meno, un pareggio".