Repubblica: “La vittoria con la Lazio può essere la svolta della stagione”

"Ha vinto la squadra che ha giocato meglio. Che ha avuto più coraggio e le idee chiare. Che ha saputo reagire dopo quel gol improvviso, l’unico lampo della Lazio in un primo tempo decisamente tinto di viola. E non solo per i pali colpiti, ma per la concretezza del gioco, per la determinazione messa in campo, per la voglia di portarsi via tutto. La corsa all’Europa non consentiva battute d’arresto, la Fiorentina aveva bisogno di vincere per rimanere agganciata al gruppetto di squadre che lottano per un posto nelle coppe.