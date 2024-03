Repubblica: “Barone, quei video alla Fiesole e cinque anni da fiorentino”

Il primo momento a Firenze risale al maggio 2019. Foulard viola, Joe Barone compare in tribuna autorità per Fiorentina-Genoa, ultima giornata di un campionato in cui i viola si salvarono con uno scialbo 0-0. Quella sera - ripercorre Repubblica Firenze - Barone inviò a Rocco Commisso, futuro presidente della Fiorentina, video della Fiesole. Così si accesero le luci sull'acquisto della società che avvenne qualche giorno dopo, i primi di giugno. Dunque, quel 29 maggio sarà il primo giorno di cinque anni vissuti da Barone a Firenze, da fiorentino e con pochi ritorni in America. "Non c’è vita senza di voi” fu la maglietta che Barone, direttore generale della squadra, scelse per comparire sotto la curva Fiesole per il suo primo Fiorentina-Juventus nel settembre 2019.