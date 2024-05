Rep: “Esempio Sottil. Questa è la vera essenza della Fiorentina”

Il campionato non può essere per la Fiorentina solo un misero piano B. È vero, complici i tanti appuntamenti ai quali la Fiorentina è andata incontro specie nell’ultimo periodo, Italiano ha dovuto far ruotare la sua rosa per gestirne energie fisiche e mentali forse più di quanto avrebbe dovuto. Ma l'esempio di Sottil, titolare col Sassuolo e pochi giorni dopo col Bruges, conferma che nei pensieri di Italiano, la priorità verrà sempre data a meritocrazia e brillantezza. Chi sta meglio, gioca. Un importante banco di prova stile Sassuolo, sarà questo pomeriggio a Verona, dove "verrà misurata la febbre" a tutta la rosa, in vista delle prossima e decisive uscite. La stagione viola è sicuramente stata molto travagliata, ma, nonostante la ferita ancora aperta della Coppa Italia, la squadra è ancora in corsa sia in Europa che in campionato, rotazioni comprese. In questo risiede, forse, la forza della Fiorentina: la capacità di poter pescare risorse nuove e frizzanti da qualsiasi giocatore. Una tale rosa lunga aiuta l'organico, ma complica la vita all'allenatore, spesso portato a prendere forti e determinanti scelte. Forse anche per questo, Italiano è così tanto dibattuto dalla piazza. Sicuramente, però, l'ultima chiamata di Sottil è stata più che azzeccata. Lo riporta Repubblica.