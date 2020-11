Senza Ibrahimovic, ma con il dente avvelenato di Ante Rebic. La Fiorentina si troverà di fronte (da centravanti) proprio il croato, che come svelato ieri dalla Bild (LEGGI QUI) ha fatto incassare ai viola solo 2,5 milioni. Il Milan e l’Eintracht lo hanno valutato 5 milioni, versati dai rossoneri ai tedeschi, che a loro volta hanno pagato solo 3 Andre Silva. Un “giroconto” fra giocatori che ha visto la Fiorentina incassare spiccioli dal famoso 50% sulla futura rivendita del croato. Per mantenere inalterati i rapporti tra i club, i viola non hanno aperto il fuoco e non hanno mai rilasciato commenti a riguardo, ma come scrive La Nazione un giorno quando le due società si incontreranno il tema dovrà essere affrontato.

A SAN SIRO SI ACCENDONO I RICORDI: RIBERY E CASTROVILLI CHIAMATI AD UNA NUOVA IMPRESA