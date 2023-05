Ranieri scalpita, Castrovilli titolare. E Italiano ha già deciso l’attacco

La Nazione si sofferma sulle scelte di Italiano in vista della gara contro l'Inter, valida per la finale di Coppa Italia. Terracciano sarà il portiere, con Dodò e Biraghi sulle fasce. In mezzo, Milenkovic titolare con ballottaggio Quarta-Ranieri. Sarebbe davvero una sorpresa vedere l'ex Salernitana titolare, mentre Igor sarà lasciato fuori. In mezzo al campo, ballottaggio per il compagno di Amrabat. Castrovilli scalpita, soprattutto dopo la titolarità di Mandragora a Torino. Bonaventura giocherà dietro alla punta, cioè Cabral. A destra scelto Ikonè, difficile vedere Brekalo dal primo minuto. A sinistra fiducia a Nico Gonzalez.