Ranieri poco elegante, ma efficace. Ikonè ha perso la speranza

Il migliore in campo contro l'Inter è stato Luca Ranieri. Il difensore viola lotta per tutto il campo, limita Thuram e difende la sua squadra con i denti.

La Nazione, come di consueto, commenta le prestazioni dei giocatori della Fiorentina. Il migliore in campo contro l'Inter è stato Luca Ranieri. Il difensore viola lotta per tutto il campo, limita Thuram e difende la sua squadra con i denti. Poco elegante, ma efficace al tempo giusto. Il peggiore? Il solito Jonathan Ikonè. Alterna sulla destra una serie di giocate interessanti con errori inspiegabili. Ormai, lo stesso Italiano non sa più qual è la molla da fargli scattare per cercare la via del riscatto.