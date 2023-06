Ramadani a Milano, contatti con Barone? Falcone, Jovic ma non solo

Non ci sarebbe da sorprendersi se a un certo punto la società chiedesse a Ramadani di trovare un acquirente (magari in Premier) per Amrabat. È questa la partita più complessa da risolvere

Il Corriere Fiorentino riporta una notizia che riguarda Fali Ramadani. Il noto agente sarà a Milano nella giornata di oggi per discutere alcuni aspetti con il Milan, ma non è da escludere qualche contatto con Joe Barone. La Fiorentina, negli anni, si è affidata varie volte al noto agente e chissà se adesso il suo intervento potrà sbloccare il mercato viola. Sicuramente si parlerà di Jovic e del suo futuro, ma anche del capitolo portiere con Falconecome possibile profilo per la porta viola. Non ci sarebbe da sorprendersi se a un certo punto la società chiedesse a Ramadani di trovare un acquirente (magari in Premier) per Amrabat. È questa la partita più complessa da risolvere, e un eventuale aiuto del super agente sarebbe gradito. Insomma, i giorni del mercato viola si stanno scaldando.