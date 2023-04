Raccogliere ciò che si è seminato. Fiorentina, adesso l’Europa e un trofeo

La squadra si è riposata, ma i nazionali hanno avuto poco tempo per allenarsi con il gruppo. Insomma, non servono scuse, ma voglia e carattere per continuare a vincere

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla stagione della Fiorentina. Da oggi inizia l'aprile di fuoco della squadra di Italiano che è pronta a raccogliere ciò che ha seminato in questi mesi. Infatti, gli obiettivi principali sono due: arrivare in Europa e vincere un trofeo. Ma attenzione al campionato. Italiano non vuole dare niente per scontato e la rincorsa al sesto-settimo posto è possibile. Ecco quindi che la Fiorentina dovrà dare il meglio di sé partendo da questa sera. La squadra si è riposata, ma i nazionali hanno avuto poco tempo per allenarsi con il gruppo. Insomma, non servono scuse, ma voglia e carattere per continuare a vincere.