Qui Udinese: scelte fatte per Gotti, un solo dubbio di formazione

Con Zeegelar e Pereyra squalificati, e con Ouwejan, Deulofeu, Jajalo e Pussetto out per infortunio, le scelte di Roberto Gotti sono praticamente obbligate. Spazio quindi a Becao, Nuytinck e Samir di fronte a Musso, con l’unico dubbio relativo al brasiliano che secondo la Gazzetta dello Sport è in ampio vantaggio su Bonifazi. Sugli esterni giocheranno Molina a destra e Stryger-Larsen a sinistra, mentre al centro l’intoccabile De Paul sarà supportato da Arslan e Makengo (di fatto annunciato da Gotti in conferenza stampa, ma dato comunque in ballottaggio con Walace). Davanti la novità è che Llorente partirà dalla panchina: ci saranno dal 1′ Okaka e Nestorowski. Le previsioni della Rosea sono confermate in toto anche dall’edizione di Stadio oggi in edicola.

