Qui Juventus, la probabile formazione: pochi dubbi per Allegri

Il Corriere dello Sport riporta oggi sulle sue pagine la probabile formazione che la Juventus schiererà in campo stasera contro la Fiorentina. Come scrive il quotidiano, l'unica incognita espressa alla vigilia da Allegri era quella relativa a Chiesa, dopo che in settimana l'ex viola ha avuto qualche linea di febbre. L'attaccante sembra, però, essersi ripreso, e quindi sarà ancora accanto a Vlahovic davanti. Per il resto, l'unico volto nuovo rispetto alla sfida di martedì con la Lazio sarà Szczesny, di nuovo titolare dopo che in coppa tocca abitualmente a Perin. In difesa non sono attese variazioni, con la conferma del terzetto Gatti-Bremer-Danilo. La novità potrebbe essere il rilancio di Alex Sandro al posto di Gatti. Nessun cambiamento in vista neppure a centrocampo, con Locatelli al timone, affiancato da McKennie e Rabiot insostituibili come mezzali. Sulle corsie esterne, Cambiaso, reduce dall'assist per Vlahovic contro la Lazio, sarà titolare a destra, mentre a sinistra dovrebbe toccare a Kostic. Contro i biancocelesti, dopo qualche difficoltà nella prima metà di gara, il serbo è apparso in crescita nella ripresa e ora sembra in vantaggio su Iling-Junior ma il giovane inglese potrebbe essere la sorpresa.