Qui Inter: il punto sulle condizioni di Vidal e Correa in vista di domani

Il cileno ha accusato un affaticamento alla coscia destra, mentre il Tucu è uscito dal campo dopo per un duro colpo al bacino

Anche l'Inter, oltre alla Fiorentina, si trova a fare i conti con l'infermeria. Secondo quanto riporta Tuttosport, solo oggi Simone Inzaghi capirà se potrà avere a disposizione Vidal e Correa per la trasferta contro la Fiorentina. Il cileno ha accusato un affaticamento alla coscia destra poco prima del match contro il Bologna, mentre il Tucu è uscito dal campo dopo nemmeno mezz'ora per un duro colpo al bacino.

Le sensazioni, per entrambi, sono piuttosto negative: l'argentino ieri avvertiva ancora dolore e va dunque verso il forfait. Per l'ex Barça, invece, sembra esserci qualche speranza in più.