Quando sente aria d’Europa, la Fiorentina fallisce: attenzione all’Olimpico

Questa volta vale anche tanto per la classifica che potrebbe restituire al campionato una protagonista vera, con velleità europee ben definite. I viola, dal canto loro, non ci pensano, anche per cabala.

Roma-Fiorentina. E’ sempre stata una sfida di grande fascino e che spesso è stata avara di soddisfazioni per la Fiorentina, anche nei momenti più scintillanti della storia viola. Questa volta vale anche tanto per la classifica che potrebbe restituire al campionato una protagonista vera, con velleità europee ben definite. I viola, dal canto loro, non ci pensano, anche per cabala. Considerato che tutte le volte che la squadra di Italiano ha respirato l’aria più pregiata d’Europa ha dovuto fare i conti con un traumatico ritorno alla realtà. La squadra di Italiano non ha paura di volare, deve solo trovare gli equilibri giusti per avere continuità di risultati. Anche senza giocare al massimo delle proprie potenzialità. Per quello ci sarà tempo. Lo riporta la Nazione.