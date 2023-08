Qualcosa si muove sul fronte Jovic. C’è una pretendente ma il serbo…

"Grazie, vediamo...". Questa la risposta di Luka Jovic all'Olympiakos, la squadra più interessata al serbo in questo momento. Come riporta la Nazione, l'ex Real Madrid ha dato mandato a Ramadani di cercare una soluzione differente e con più ambizione. Poi, nel caso in cui non ci fossero più soluzioni, la pista greca diventerebbe prioritaria. Il mercato è giunto al termine e Luka Jovic è sempre più fuori dal progetto Fiorentina. Sono ore caldo, ma l'addio sembra ormai una strada inevitabile.