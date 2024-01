QS: “Maledetti rigori, ma la Fiorentina non sa più vincere”

"Chiamatela e chiamiamola maledizione dei rigori". Già, perché la partita raccontata dalla Nazione, lascia eccome un amaro in bocca per quel trio dal dischetto di Nico Gonzalez. Nessuno, dentro e fuori dal Franchi, si aspettava una risultato del genere da parte dell'argentino. Eppure, la Fiorentina non riesce più a segnare dal dischetto. Italiano, costretto a mettere Bonaventura esterno al posto di Sottil, si vede sfumare un punto contro l'Inter. Laurato segna subito, ma è dubbioso il contatto con Parisi. Poi, i nerazzurri ci provano con qualche contropiede ma la Fiorentina resiste e reagisce, soprattutto nella ripresa. Infatti, la squadra di Italiano cresce di intensità finché Sommer, con un pugno, stende Nzola e l'arbitro fischia quello che non ha fischiato per la trattenuta Bastoni-Ranieri: calcio di rigore. Dal dischetto, finalmente, Nico Gonzalez che si fa parare un rigore battuto non male, di più. La Fiorentina perde e la maledizioni dei rigori continua.