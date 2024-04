QS: “Fiorentina senza idee e coraggio. Si decide tutto al Franchi”

Prestazione insufficente quella della Fiorentina a Plzen. I viola escono con uno 0-0 che lascia tutto aperto in vista del ritorno

La Nazione analizza il pari scialbo ottenuto dalla Fiorentina in Repubblica Ceca. Una qualificazione che si deciderà al ritorno al Franchi. Una squadra che dovrà cambiare ritmo, apparsa senza coraggio e idee. Elementi senza i quali è stato impossibile scardinare il muro del Viktoria Plzen. I big non hanno inciso, e non hanno portato la qualità che ci si aspetta. Nonostante tutto Italiano aveva tenuto fede alle sue parole, dentro la formazione titolare. Tanto, troppo buio alla Doosan Arena, la viola è rimasta senza idee e senza affondi. I cechi portano a casa un ottimo pareggio al termine dei 90'