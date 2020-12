Qui Juventus: quotidiani d’accordo su Chiesa. Davanti Morata-Ronaldo

La Juventus è reduce dal convincente 4-0 in trasferta ai danni del Parma. Motivo per cui Andrea Pirlo cambierà sì qualcosa, anche a causa dei numerosi impegni ravvicinati, ma lo scheletro della squadra rimarrà pressochè invariato. Nei quotidiani questa mattina in edicola possiamo vedere a confronto le probabili scelte del tecnico bianconero in vista della sfida di questa sera contro la Fiorentina. In porta, nonostante l’ottima prestazione di Buffon al Tardini, tornerà Szczesny. Per quanto riguarda la posizione sui giocatori di movimento, i giornali si dividono: per la Gazzetta dello Sport i bianconeri scenderanno in campo con un 3-4-1-2, mentre per Tuttosport sarà un classico 4-4-2. Il quotidiano di Torino vede una linea a quattro difensiva composta dal rientrante Cuadrado, la coppia consolidata Bonucci-De Light, e il brasiliano Alex Sandro. Il centrocampo vedrà agire la coppia centrale Bentancur-McKennie, con Ramsey sulla destra e il grande ex Chiesa sulla sinistra. In avanti nessun dubbio per Pirlo, giocano Morata e Ronaldo. Per la rosea invece giocheranno Danilo e Rabiot discapito di Alex Sandro e Ramsey. Questo porterebbe una linea a tre difensiva, con Danilo centrale di sinistra. Il centrocampo a quattro vedrebbe Cuadrado agire sulla corsia di destra, con Rabiot al fianco di Bentancur per la coppia centrale e Chiesa sulla sinistra. Mckennie, in questo caso, assumerebbe il ruolo di trequartista alle spalle dell’intoccabile duo Ronaldo-Morata.

Tuttosport (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Light, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, McKennie, Chiesa; Ronaldo, Morata

Gazzetta(3-4-1-2): Szczesny; De Light, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Rabiot, Bentancur, Chiesa; McKennie; Ronaldo, Morata