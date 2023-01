Prima tra i convocati per Sirigu, out Brekalo. Quando il momento del croato?

Prima tra i convocati per Sirigu. Brekalo invece rimane a Firenze. Ci vorrà ancora tempo per il croato. Forse contro il Torino...

La Nazione si sofferma su due dettagli che riguardano i convocati di Italiano per il match contro la Lazio. Il primo riguarda Sirigu. Il match di oggi sarà la prima tra i convocati viola per l'ex portiere del Napoli. Mentre Brekalo è rimasto furoi dalla lista dei prescelti.Per vedere l'ex Toro in panchina si dovrà aspettare qualche giorno, però chissà, forse potrebbe essere inserito nella lista per il match di Coppa Italia proprio contro la sua ex squadra.