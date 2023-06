Praga, ultimo atto. Il piano sicurezza per la finale di Conference

Un’altra partita, parallela alla sfida che vedrà in campo Fiorentina e West Ham, sarà giocata mercoledì sera a Praga: quella dei tifosi senza biglietto e della sicurezza in città. Le parole de La Repubblica, che fanno il punto in Repubblica Ceca, dove la guardia è alta da giorni e sono stati reclutati diecimila agenti da tutta la nazione per evitare tensioni tra le varie tifoserie. Dalla riunione delle varie delegazioni e polizie è poi stato fatto un piano operativo di intervento ed è stato deciso che per entrambi i tifosi saranno previste fan zone con maxischermi per vedere la partita e percorsi ad hoc per raggiungere lo stadio, con nessuna possibilità di contatto. Non solo, è scattata anche la tolleranza zero sul fronte dei fumogeni con sanzioni fino a mille euro. Se qualcuno lancerà torce durante la gara la partita verrà sospesa con probabile sconfitta a tavolino per la squadra della tifoseria protagonista dei gesti. Da Londra, intanto, potrebbero giungere a Praga quasi ventimila tifosi senza biglietto e la Uefa teme azioni violente come risposta al trattamento che il West Ham ha ricevuto ad Alkmaar dagli ultras dell’Az. Sul fronte Fiorentina, invece, la stima di coloro che arriveranno a Praga senza biglietto è toccata al sindaco di Firenze: « Il questore ci ha informato che saranno in tremila a Praga senza biglietto ma la nostra tifoseria è stata sempre esemplare » , ha detto Nardella che ha poi chiamato il sindaco di Praga per chiedere la massima attenzione nei confronti dei tifosi viola. Intanto, I biglietti disponibili sono finiti ufficialmente nella giornata di ieri e a comunicarlo è stata proprio la Fiorentina sui propri canali.