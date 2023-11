Polverosi: “Vogliono fare uno stadio a tappe, per ora è uno stadio a toppe”

La prossima tappa di una storia che continua a svilupparsi nella sua follia e, come ripetiamo da tempo, nata da una follia ancora più grande ovvero il “no” all’investimento di oltre 300 milioni di Commisso per rifare lo stadio, è fissata per l’11 dicembre quando avremo il risultato della gara d’appalto per i lavori dello stadio. Il che avverrà prima della pronuncia del Consiglio di Stato a cui si è rivolto, in appello, il Comune di Firenze per riavere quei 55 milioni bloccati dal governo. Al di là delle ragioni del Tar, resta il senso dello sgomento, dell’improvvisazione, dell’assurdità di tutta la vicenda che va al di là di questa sentenza. Più si va avanti con questa storia e più si resta allibiti. Il Sindaco Nardella ha detto di voler procedere “a lotti, come per la tramvia”, assicurando che troverà i fondi per completare tutti i lavori. Vogliono fare uno stadio a tappe, per ora è uno stadio a toppe.