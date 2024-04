Polverosi scrive: “Imbarazzo tecnico. La Fiorentina non ha giocato”

"Se domenica sera a Torino la Fiorentina era stata imbarazzante solo nel primo tempo, ieri a Plzen l’imbarazzo tecnico dei viola si è protratto anche nella ripresa. Ha giocato male la Fiorentina? No. Più semplicemente non ha giocato. Ha tenuto palla (che non significa giocare), alla fine 70 per cento di possesso, ha corricchiato, ha gestito e non ha mai osato, non è mai stata davvero pericolosa. Ma rispetto ai primi 45' di Torino, stavolta ci sono due aggravanti. La prima: pur col massimo sforzo di fantasia, non si trovano punti di contatto fra il Viktoria Plzen e la Juventus, i livelli tecnici sono decisamente diversi. La seconda: prima del 30', col 79 per cento di inutile possesso palla, il centravanti viola Belotti aveva toccato due, dicasi due, palloni nel cerchio di metà campo e in ogni caso ne toccherà pochi pure dopo. Nel primo tempo contro i bianconeri la Fiorentina aveva sofferto anche nella fase difensiva (tre gol annullati per fuorigioco, uno per pochi millimetri, un gol buono, un palo e una traversa per la Juve), stavolta, con appena un graffio dei cechi, avrebbe potuto e soprattutto dovuto creare molto di più. Non si sono viste parate decisive del portiere del Viktoria. Anzi, a dirla tutta, di parate ne ha fatte due molto semplici.