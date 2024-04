Poesio: “La Fiorentina recupera un po’ di fiducia, ma non la brillantezza”

Meno male allora che il Plzen ha deliberatamente rinunciato a giocare nella speranza di arrivare ai rigori, unica possibile chance di giocarsi la qualificazione. Un piano crollato davanti alla zampata di Nico Gonzalez, arrivata in mischia dopo l’ennesimo calcio d’angolo messo in mezzo da Biraghi. Da quel momento la partita non ha davvero avuto più storia, in attesa dello scorrere del cronometro che ha sancito l’agognato passaggio del turno alle semifinali quando c’è da augurarsi che la squadra di Italiano ritrovi un po’ più di concretezza in avanti e una velocità di gioco che anche ieri è sembrata mancare in modo evidente. Di sicuro il passaggio del turno contribuirà a recuperare intanto almeno un po’ di quella fiducia dopo le difficoltà incontrate in campionato che hanno allontanato la Fiorentina dalla zona europea. Ma non solo, perché la Fiorentina mercoledì prossimo è attesa da un’altra sfida delicatissima, il ritorno di coppa Italia a Bergamo contro l’Atalanta. Un altro appuntamento che può aiutare a dare un volto diverso a questo finale di stagione che potrebbe anche coincidere con la fine del ciclo di Italiano. Tre anni in cui proprio nelle coppe la sua Fiorentina è riuscita a dare il meglio di sé e a regalarsi le migliori soddisfazioni. Come quella di ieri sera, scontata alla vigilia ma molto più difficile sul campo.