Pizarro/2: “Italiano cambierà dopo Milano. Mina? Usi la testa sennò sarà dura”

Continua a parlare di Fiorentina David Pizarro, che al Corriere Fiorentino analizza i vari temi a tinte viola. Partendo dal tecnico Italiano: "Italiano è un bravo allenatore e sicuramente non avrà ancora digerito la sconfitta di Milano perciò deciderà di sistemare il centrocampo in maniera tale che faccia più filtro per la difesa". Ma non c'è solo il centrocampo, infatti anche la difesa è un tema caldo in casa Fiorentina. L'ex centrocampista esalta Martinez Quarta, suo pupillo da molto tempo. Inoltre si raccomanda a Mina di usare la testa, perchè in Italia serve la massima concentrazione. Mentre l'attacco e la porta è in mezzo a un continuo ballottaggio: "In attacco alla fine conta chi fa gol. Tra i pali invece conta l’affidabilità che dà un portiere perciò in base a questo va scelto o l’uno o l’altro". Adesso c'è l'Atalanta e Pizarro evidenzia come questa Fiorentina debba fare la massima attenzione contro le squadre di questo tipo. Poi c'è la Conference, vero obiettivo della stagione viola quest'anno. Infine, due parole sul suo futuro: "Sì, ho inviato la richiesta per fare il corso Master a Coverciano, se verrà accettato ci vedremo presto a Firenze". (LEGGI LA PRIMA PARTE DELL'INTERVISTA)