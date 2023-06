Più qualità o più equilibrio? Il dubbio di Italiano tra Castrovilli e Mandragora

Il ballottaggio tra Cabral e Jovic in attacco, la scelta del partner migliore di Milenkovic in difesa tra Ranieri- Quarta e Igor ma un dualismo anche a centrocampo, tra la qualità di Castrovilli e l’equilibrio di Mandragora. A meno di una settimana dalla finale di Praga - scrive Repubblica Firenze - i dubbi di Italiano sull’undici da schierare riguardano sì la zona offensiva e il reparto arretrato, ma anche il centrocampo. Detto che su Amrabat è stato fatto un lavoro di recupero fisico orientato a portarlo tirato a lucido per l’appuntamento decisivo, il partner del marocchino all’Eden Arena in Repubblica Ceca resta invece ancora un’incognita, una corsa a due molto aperta.

Una scelta dalla quale si capirà anche il tipo di partita che la Fiorentina intenderà impostare. Seppure di poco, in vantaggio resiste Gaetano Castrovilli: il numero dieci viola è stato scelto dal primo minuto anche all’Olimpico in Coppa Italia contro l’Inter, una mossa che all’inizio aveva rappresentato una sorpresa anche per i nerazzurri ma che alla lunga ha finito per squilibrare un po’ la squadra. Castrovilli aveva approcciato bene la sfida, effettuato ottimi ripiegamenti difensivi e accompagnato l’azione ma nell’uno due che ha portato al gol Lautaro e nel periodo di maggior sofferenza dei viola è mancato anche un po’ del suo apporto, messo in mezzo dalle giocate di Barella e Calhanoglu. Gaetano è stimato da Italiano, è un giocatore unico per caratteristiche all’interno della rosa e con le sue giocate alza di non poco il livello della Fiorentina. Ma il ragionamento sulla singola gara è più ampio: meglio attaccare subito oppure gestire e andare a inserire il numerodieci quando gli spazi si apriranno nel corso della partita? L’interrogativo rimane e con esso resta salda anche la candidatura di Mandragora.