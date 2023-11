Pierozzi può lasciare la Fiorentina? A giugno c’era un club di A. E adesso?

Anche con la possibilità, stavolta, di una cessione a titolo definitivo visto che le offerte sul suo conto non mancano (a giugno si era fatto vivo l’Empoli e non è escluso che gli azzurri possano tornare alla carica).

Pierozzi lascia la Fiorentina? Il difensore del 2001, rimasto sul mercato fino all’ultimo giorno della sessione estiva (nonostante l’infortunio, lo Spezia ha sondato a lungo il terreno), è un elemento che allo stato attuale non pare destinato a ricoprire un ruolo chiave nella Viola che verrà e non è pertanto escluso che a gennaio il terzino possa finire di nuovo sul mercato. Anche con la possibilità, stavolta, di una cessione a titolo definitivo visto che le offerte sul suo conto non mancano (a giugno si era fatto vivo l’Empoli e non è escluso che gli azzurri possano tornare alla carica). Logico che a quel punto la Fiorentina sarà chiamata a guardarsi attorno - come peraltro sta già facendo da tempo - e a individuare una pedina che possa fare sia da chioccia a Kayode che da comprimario della corsia destra quando Dodo si sarà del tutto ristabilito. Lo riporta il Corriere dello Sport.