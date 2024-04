Partita senza ritmo in Repubblica Ceca: si decide tutto al Franchi

"C’è chi gioca per lo zero a zero e riesce a portare a termine la sua missione e chi, invece, ha ricercato la rete della vittoria senza mai cambiare atteggiamento e di fatto senza mai creare un serio pericolo dalle parti di Jedlicka. Ovvero il portiere del Viktoria Plzen, abituato a non prendere gol visto il canovaccio imposto dal suo allenatore che prevede di lasciare il pallino del gioco agli avversari e compattarsi dietro la linea del pallone. Difendendo a cinque, azzerando le distanze tra i reparti, facendo affidamento sull’attaccante Chory alto due metri e abile a far scudo per proteggere e ripartire. Finisce con un nulla di fatto l’andata dei quarti di finale di Conference League in casa dei cechi, che alla fine possono anche prendere gli applausi della Doosan Arena tutta gremita con circa dodici mila spettatori.

La squadra di Vincenzo Italiano tocca picchi del 73% di possesso palla, così come era accaduto anche pochi giorni fa a Torino contro la Juventus. Ma il risultato, in termini di occasioni e di gol è il medesimo. Soltanto due conclusioni in porta che certo non possono impensierire il portiere avversario con Belotti nel primo tempo e Beltran a inizio ripresa. D’altronde il Viktoria Plzen aveva fondato il passaggio ai quarti sull’abilità di chiudersi in maniera ermetica e poi capitalizzare al massimo l’occasione a disposizione. Contro il Servette, agli ottavi, erano arrivati due risultati di zero a zero e i rigori a vantaggio dei cechi. Ieri sera zero rischi e una partita davvero sotto ritmo e senza spunti interessanti da segnalare".