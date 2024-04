Parisi ora vuol tornare protagonista per la svolta della Fiorentina

L'edizione odierna di Repubblica Firenze dedica un approfondimento a Fabiano Parisi. Con Atalanta e Napoli, due delle migliori partite stagionali della Fiorentina , è stato una delle armi più importanti per arrivare alla vittoria. Ora l'ex Empoli cerca l’acuto definitivo nel finale di campionato e nelle coppe, per accompagnare i viola verso quel trofeo indicato dal gruppo come obiettivo primario. Il terzino di Solofra sembra essersi messo alle spalle i problemi di inizio 2024. Quella tonsillite che lo aveva tenuto fuori dal campo per diverse settimane. Ora è pronto a essere una pedina decisiva nel finale di stagione, a partire già da domani sera.

Un'annata di saliscendi in viola

La sua annata, la prima lontana da Empoli, è stata un saliscendi di prestazioni. Tra la presenza ingombrante di capitan Biraghi, dentro e fuori dal campo, e un ruolo di terzino destro ricoperto a inizio anno per necessità ma che ne ha arrestato l’esplosione definitiva . Le presenze fino a dicembre sono state numerose, 18 su 27 partite totali, ma da gennaio per Parisi è stato tutto in salita. L’ultima partita disputata in Serie A risale al 18 febbraio, quasi due mesi fa, nella sfida da ex con l’Empoli, peraltro da subentrato. Poi solo panchina, per cinque gare di fila. Un dato che testimonia come Italiano, oltre all’aspetto fisico, abbia chiesto a Fabiano qualcosa in più, soprattutto sul profilo della concentrazione. Mercoledì scorso con l’Atalanta è arrivata la svolta. Adesso il tecnico è pronto a inserirlo sempre di più nel decisivo finale di stagione.