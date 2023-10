Parisi: la fiducia di Italiano c’è. Ed alla ripresa nessuno sconto agli “amici”

Il Corriere dello Sport riporta oggi un approfondimento su un nuovo acquisto che sta convincendo quest'anno in maglia Fiorentina: Fabiano Parisi. Come scrive il quotidiano, il terzino è in grande ascesa e sta ricevendo la fiducia di Vincenzo Italiano, con il tecnico viola che ha impiegato titolare il giocatore in cinque presenze su otto in campionato (tutte dall’1’ al 90’), con le ultime tre consecutivamente. Nella gara di Napoli che ha portato alla sosta, inoltre, Parisi è stato capace di rimediare all’errore commesso nell’azione del rigore assegnato alla squadra campione d’Italia servendo uno splendido assist a Nico Gonzalez per il 3-1 finale. In più, nei 73’ complessivi disputati in Conference League, il suo ingresso in campo non è passato inosservato, quando nel secondo tempo contro il Ferencvaros al posto di Biraghi ha trascinato la Fiorentina dallo 0-2 al 2-2 con un altro assist ed un prova di sostanza. Tra otto giorni, nel frattempo, si prospetta per lui una partita dalle forti emozioni, contro un Empoli dove il classe 2000 è diventato calcisticamente uomo. Ma ci sono i rapporti personali e poi c’è il campo e lì, sul terreno di gioco del “Franchi”, l’esterno sinistro farà davvero il possibile per ricordare all'Empoli che ha avuto ragione a puntare su di lui ed alla Fiorentina di aver fatto bene a mettere dieci milioni sul tavolo. Di sicuro l'esterno non si risparmierà e non farà sconti, però, agli amici empolesi.