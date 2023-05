Ok l’attacco, ma la difesa? Italiano studia il bunker viola

In vista degli ultimi impegni contro Sassuolo e West Ham, Italiano dovrà sciogliere i dubbi in attacco, ma allo stesso tempo decidere chi difenderà la retroguardia viola

La Nazione si sofferma sulla difesa della Fiorentina. In vista degli ultimi impegni contro Sassuolo e West Ham, Italiano dovrà sciogliere i dubbi in attacco, ma allo stesso tempo decidere chi difenderà la retroguardia viola. Un tema caldo, visto che nelle ultime uscite la difesa della Fiorentina si è mostrata disattenta e poco reattiva. Se sulle corsie esterne la situazione sono tutto sommato è codificata (Biraghi e Dodo si candidano per Praga), per quanto riguardo i centrali Italiano dovrà fare scelte ben precise. Tutti e quattro i centrali hanno caratteristiche diverse e la gara contro il Sassuolo potrà dare già qualche indicazione per le scelte di formazione a Praga.