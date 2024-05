Oggi riunione ad Atene, partita ad alto rischio ma la finale non si sposta

I temi e le criticità sono sul tavolo di chi è preposto a garantire la sicurezza in vista della finale tra Olympiakos e Fiorentina. Oggi ad Atene è prevista una riunione operativa tra la Uefa e alcuni membri del Ministero dell’Interno per capire quali siano realmente i rischi che tifoserie terze (compresi gli acerrimi rivali del Panathinaikos) si rendano protagoniste nella giornata del 29 maggio. Inoltre c’è la presa di posizione dei sostenitori dell’AEK Atene, per niente propensi a ‘ospitare’ quelli dell’Olympiakos nel proprio stadio. Oggettivamente tutte situazioni che agli organi competenti non possono suonare come novità. La Fiorentina fin qui non ha ricevuto nessuna comunicazione, è totalmente spettatrice interessata di quel che accadrà. Di fatto impossibile venga cambiata sede della finale. Dovessero emergere criticità insormontabili si valuterebbe eventualmente un cambio di stadio. Parallelamente va avanti l’organizzazione per quanto riguarda i tifosi viola, sia sul fronte trasferta sia per chi resterà a Firenze. L’Associazione Centro Coordinamento Viola Club ha comunicato l’allestimento del terzo charter (due in partenza da Verona, uno da Forlì) ma alla fine saranno almeno una decina (con decollo anche da Bergamo) e partiranno tutti da fuori regione. Su ogni aereo potranno salire (i costi oscillano dai 440 ai 480 euro) 175 tifosi. Dunque il servizio servirà per portare in Grecia poco più di 1.000 persone. Diversi hanno acquistato voli di linea, qualcuno anche la tratta in traghetto da Ancona o da Brindisi. Questa mattina alle 11 intanto comincerà la vendita dei biglietti, con la prelazione riservata agli abbonati PRO. Mercoledì potranno aggiungersi anche gli abbonati EASY. Da venerdì vendita libera per tutti, pur con tessera InViola. Lo riserva la Nazione.