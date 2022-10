Oggi presente anche Commisso: a Bergamo al fianco della squadra

Sarà presente anche Rocco Commisso, salvo imprevisti, per la sfida di oggi della sua Fiorentina a Bergamo contro l'Atalanta. Era tanto che il presidente viola non seguiva la sua squadra in una trasferta e quello di oggi è un chiaro messaggio di unità che vuole mandare a tutto il popolo fiorentino. Nelle gare precedenti aveva sempre incontrato la squadra per fargli gli auguri, ma questa volta, dopo essere stato a vedere anche nella giornata di ieri la partita della Fiorentina Femminile contro il Sassuolo, durante la quale ha lasciato anche delle importanti dichiarazioni, ha deciso di seguire anche quella di Vincenzo Italiano.