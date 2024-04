Oggi o mai più: Italiano sente la pressione e chiede l’aiuto di Firenze

Oggi o mai più. Del resto d’ora in avanti saranno quasi tutte partite così. O dentro o fuori. Vale per questo quarto di finale di Conference col Viktoria Plzen, varrà la settimana prossima nella semifinale di ritorno di Coppa Italia con l’Atalanta e anche in campionato ormai il margine d’errore è ridotto praticamente a zero e ognuna delle sette gare rimaste, per i viola, sarà una specie di finale. Meglio farci l’abitudine insomma, e attrezzarsi per farsi trovare pronti. Sotto tutti i punti di vista. Vincenzo Italiano lo sa, e anche per questo in vista di questo delicatissimo finale di stagione nel quale la Fiorentina si gioca qualcosa di grande, spera che la città metta da parte qualsiasi altro pensiero che non sia quello di star vicino alla squadra. «Siamo arrivati a un punto molto importante di questo triennio. Un momento nel quale abbiamo la possibilità intanto di guadagnarci un’altra semifinale europea e per questo mi auguro che a partire da domani il Franchi ci dia una grande spinta perché ormai conosco bene i miei ragazzi e so che hanno bisogno di energia e supporto». Lo riporta il Corriere Fiorentino.