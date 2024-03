Nzola: gol e assist per convincere la dirigenza. Ora serve il cambio passo

L'ultima da titolare l'aveva giocata a Lecce, più di un mese fa, finendo nella parte sbagliata degli highlights con l'assist involontario per il gol del 2-2 di Piccoli, gol che aveva dato il via ai tre minuti da horror del Via del Mare. A Budapest M'Bala Nzola si è ripresentato da centravanti, non più da esterno improvvisato, scacciando subito i fantasmi di Lecce dopo una manciata di secondi, quando ha raccolto il suggerimento di Kayode e girato di testa in porta per la rete che ha aperto la folle gara contro il Maccabi e gli ha permesso di tornare al gol su azione a tre mesi dall'ultima volta. Il Corriere dello Sport racconta della serata di Conference League della Fiorentina, dove l'angolano ha avuto il merito di rimanere presente anche dopo aver timbrato in avvio, impreziosendo una delle migliori prestazioni in viola con l'assist di petto per il 2-2 di Beltran. Per la prima volta in 36 gare con la maglia della Fiorentina, Nzola ha partecipato attivamente a due reti: un gol e un assist da cui ripartire in vista di una parte finale di stagione in cui sarà osservato speciale dalla società, che a giugno dovrà decidere se perseverare su un investimento da più di 12 milioni fatto meno di nove mesi fa.