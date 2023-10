Nzola e Caputo, solo un gol in due: la differenza la fa la squadra

La sfida degli attaccanti spuntati: uno è inserito in un sistema che segna a prescindere, l'altro fatica come il resto dei suoi compagni

La tradizione dei bomber in Fiorentina ed Empoli è di quelle di tutto rispetto: il Corriere Fiorentino cita Maccarone e Tavano, ma anche Toni e Gilardino, Batistuta da una parte, Di Natale dall'altra, fino ad arrivare a Vlahovic e al primo Caputo. Oggi la sfida tra lo stesso Ciccio e M'Bala Nzola è il confronto tra due punte che mettono assieme la miseria di un gol, quello dell'angolano al Cagliari, in ben otto giornate. Il punto è che se la Fiorentina maschera questo difetto con la produzione offensiva della squadra, l'Empoli ha segnato solo con Baldanzi, un gol da tre punti alla Salernitana, peggior attacco in assoluto nei maggiori campionati europei. Il talentino è in dubbio, ma se recupererà si metterà dietro a Caputo e Cancellieri, mentre ai lati di Nzola dovrebbero agire Gonzalez e Ikoné.