Nuovo Franchi, il parterre resta scoperto? Il governo dice no alla tettoia

Arrivano aggiornamenti sul progetto di rifacimento dello Stadio Franchi direttamente dalle colonne di Repubblica Firenze. E sono notizie non particolarmente piacevoli per gli habitué del parterre di tribuna. Il Ministero della Cultura, infatti, ha frenato sulla copertura che avrebbe dovuto rivestire il parterre. Una copertura, quella della pensilina progettata da Pierluigi Nervi, che così come previsto dall’ammodernamento non va bene. Perché quell’elemento specifico, come spiegato nei mesi scorsi, «non dovrà avere alcuna modifica sostanziale, né tanto meno essere coperta da struttura mobile/retrattile» Il progetto originario ideato da Arup prevedeva la realizzazione di un’estensione retraibile che fosse un prolungamento della copertura già esistente della Tribuna. La modifica, secondo il Mic, va ad impattare negativamente sul vincolo paesaggistico. Dal Comune, però, arrivano rassicurazioni: questa frenata non inciderà sulla data d'inizio e fine dei lavori e i tecnici sono già al lavoro per trovare soluzioni alternative.